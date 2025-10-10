Nobel per la pace 2025 premio a Maria Corina Machado

Lapresse.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato alla venezuelana Maria Corina Machado. Il riconoscimento, si legge nella motivazione, le è stato conferito “per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”.  Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

nobel per la pace 2025 premio a maria corina machado

© Lapresse.it - Nobel per la pace 2025, premio a Maria Corina Machado

In questa notizia si parla di: nobel - pace

Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza

Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto

nobel pace 2025 premioIl premio Nobel per la Pace, in diretta - Il Premio Nobel per la Pace 2025 sarà annunciato oggi alle 11 dal Comitato per i Nobel norvegese a Oslo, in Norvegia. ilpost.it scrive

nobel pace 2025 premioNobel per la Pace 2025 alla politica venezuelana María Corina Machado - Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato alla politica, ingegnere e attivista venezuelana per i diritti umani. Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Nobel Pace 2025 Premio