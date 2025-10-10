Nobel per la pace 2025 premio a Maria Corina Machado
Il premio Nobel per la pace 2025 è stato assegnato alla venezuelana Maria Corina Machado. Il riconoscimento, si legge nella motivazione, le è stato conferito “per il suo instancabile lavoro nella promozione dei diritti democratici del popolo venezuelano e per la sua lotta per raggiungere una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
