Nobel per la pace 2025 Machado al telefono con Gonzalez | Sono sotto shock

“Sono sotto shock”. Questa la reazione di Maria Corina Machado, politica d’opposizione in Venezuela, alla notizia che le è stato assegnato il premio Nobel per la Pace 2025. Edmundo Gonzalez Urrutia, che ha rivendicato la vittoria delle ultime presidenziali in Venezuela contro l’attuale presidente Nicolas Maduro, ha pubblicato su X un video in cui lo si vede parlare al telefono in viva voce: “Sono sotto shock”, dice Machado dall’altro lato del telefono, “non ci posso credere”. Alle elezioni presidenziali del 28 luglio del 2024 a Maria Corina Machado fu impedito di correre ma lei si schierò a sostegno della candidatura dell’ex diplomatico Edmundo Gonzalez Urrutia come candidato di un’opposizione insolitamente unita. 🔗 Leggi su Lapresse.it
