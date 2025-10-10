Nobel per la pace 2025 il momento in cui Machado scopre di aver ricevuto il premio | Oh mio dio non ho parole

“Oh mio Dio. non ho parole.” È la reazione di Maria Corina Machado quando scopre di aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace 2025. A darle la notizia al telefono, prima che fosse annunciata al mondo, Kristian Berg Harpviken, direttore del Norwegian Nobel Institute. “Sono onorata, commossa e molto grata a nome del popolo venezuelano”, ha commentato la leader dell’opposizione del suo Paese. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nobel per la pace 2025, il momento in cui Machado scopre di aver ricevuto il premio: "Oh mio dio, non ho parole"

Maria Corina Machado: chi è la vincitrice del premio Nobel per la Pace - La leader dell’opposizione a Nicolás Maduro ha ricevutoil riconoscimento per la sua lotta non violenta in difesa della democrazia e dei diritti umani in Venezuela. Scrive famigliacristiana.it