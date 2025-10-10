“ Il Comitato per il Nobel ha dimostrato di anteporre la politica alla pace “. Lo ha scritto su X Steven Cheung, direttore della comunicazione della Casa Bianca, commentando l’assegnazione del Premio Nobel per la pace alla venezuelana Maria Corina Machado. “Il presidente Trump continuerà a stringere accordi di pace, a porre fine alle guerre e a salvare vite umane. Ha un cuore umanitario e non ci sarà mai nessuno come lui in grado di spostare montagne con la sola forza di volontà”, ha aggiunto. Il Comitato per il Nobel riceve ogni anno migliaia di lettere e prende le sue decisioni in una “stanza piena di coraggio e integrità” e la sua decisione si basa solo “ sul lavoro e la volontà di Alfred Nobel “. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Nobel per la pace 2025, delusione Trump: Casa Bianca contro il Comitato