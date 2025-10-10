Nobel per la pace 2025 delusione Trump | Casa Bianca contro il Comitato
“ Il Comitato per il Nobel ha dimostrato di anteporre la politica alla pace “. Lo ha scritto su X Steven Cheung, direttore della comunicazione della Casa Bianca, commentando l’assegnazione del Premio Nobel per la pace alla venezuelana Maria Corina Machado. “Il presidente Trump continuerà a stringere accordi di pace, a porre fine alle guerre e a salvare vite umane. Ha un cuore umanitario e non ci sarà mai nessuno come lui in grado di spostare montagne con la sola forza di volontà”, ha aggiunto. Il Comitato per il Nobel riceve ogni anno migliaia di lettere e prende le sue decisioni in una “stanza piena di coraggio e integrità” e la sua decisione si basa solo “ sul lavoro e la volontà di Alfred Nobel “. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: nobel - pace
Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro
Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza
Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto
#TerzaPagina | #ShirinEbadi, #Nobel per la #pace e i diritti umani #NobelPeacePrize #NobelPrize #TG2000 @tg2000it - X Vai su X
Il Nobel per la Pace è stato assegnato all'oppositrice venezuelana María Corina Machado. A consegnare il premio una commissione di cinque persone, eletta dal Parlamento norvegese, a Oslo. Il premio, questo l'annuncio, va a una "coraggiosa e impegnata p - facebook.com Vai su Facebook
Trump non la prende bene. Casa Bianca: "Nessuno come lui, il Comitato del Nobel antepone la politica alla pace" - Il direttore delle comunicazioni commenta su X la vittoria di Maria Corina Machado e il mancato premio al presidente statunitense ... huffingtonpost.it scrive
Nobel per la Pace 2025 negato a Donald Trump, ora la Norvegia teme la vendetta: "Oslo sia pronta a tutto" - Dopo che il Nobel per la Pace 2025 è andato a Maria Corina Machado, la Norvegia teme ritorsioni da parte di Donald Trump, rimasto furioso per l’esclusione ... Scrive virgilio.it