Nobel per la Pace 2025 dagli accordi di Abramo a Serbia-Kosovo | quali sono le 7 guerre interminabili che Trump dice di aver concluso da solo

"Ho fatto terminare in sette mesi sette guerre che dicevano essere interminabili". Era stata questa l'affermazione più controversa pronunciata dal Presidente Usa Donald Trump nel corso del suo intervento, lo scorso 23 settembre, dal palco del palazzo di vetro dell'Onu. Affermazione da cui si sono sn. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nobel per la Pace 2025, dagli accordi di Abramo a Serbia-Kosovo: quali sono le 7 guerre "interminabili" che Trump dice di aver "concluso da solo"

In questa notizia si parla di: nobel - pace

