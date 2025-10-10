Nobel per la Pace 2025 | chi è Maria Corina Machado

Il premio Nobel per la pace 2025 Maria Corina Machado ha 58 anni: politica e attivista, è leader dell’opposizione in Venezuela. Fondatrice del partito politico liberale Vente Venezuela, è stata deputata dell’Assemblea Nazionale dal 2011 al 2014. “Negli ultimi dodici mesi, Machado è stata costretta a vivere nascosta. Nonostante le gravi minacce alla sua vita, è rimasta nel Paese, una scelta che ha ispirato milioni di persone”, ha dichiarato Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comitato. Dopo essere stata eletta deputata, Machado, che ha denunciato più volte le violazioni dei diritti umani e le manipolazioni elettorali in Venezuela, è stata in seguito destituita e inabilitata dalle autorità per la sua opposizione al regime. 🔗 Leggi su Lapresse.it

