Nobel per la pace 2025 alla venezuelana Corina Machado per il suo coraggio nella difesa della Democrazia
Anche quest'anno Donald Trump resta a mani vuote. Il presidente Usa, però, non si lascia scoraggiare e punta già alla premiazione del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro
Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza
Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto
