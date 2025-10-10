Nobel per la Pace 2025 alla politica venezuelana María Corina Machado
Il Premio Nobel per la Pace 2025 è stato conferito a María Corina Machado. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato alla politica, ingegnere e attivista venezuelana per i diritti umani con la seguente motivazione: "Per il suo infaticabile lavoro nel promuovere i diritti democratici per le persone del Venezuela e per il suo impegno nel raggiungimento di una transizione giusta e pacifica dalla dittatura alla democrazia". 🔗 Leggi su Fanpage.it
