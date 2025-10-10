Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado l’anti-Maduro che beffa anche Trump

Il Comitato Nobel norvegese ha deciso: il Premio per la Pace 2025 va a María Corina Machado, simbolo della resistenza democratica in Venezuela. «Ha mantenuto accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un’oscurità crescente», hanno dichiarato i membri del Comitato annunciando la scelta. Un riconoscimento che non premia soltanto la sua biografia personale, ma anche la lotta di un intero popolo contro un regime che, tra Chávez e Maduro, dura ormai da oltre venticinque anni. Alla cerimonia di Oslo aleggiava anche il nome di Donald Trump, che a lungo aveva rivendicato la candidatura al Nobel come coronamento della sua presidenza. 🔗 Leggi su Panorama.it

