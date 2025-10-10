Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado | Dedico il Premio a Trump contiamo su di lui per raggiungere la libertà | Ecco chi è

Il Comitato norvegese insignisce la leader dell'opposizione venezuelana per "tenere accesa la fiamma della democrazia" sotto il regime di Maduro. L'attacco della Casa Bianca: "Anteposta la politica alla pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado: "Dedico il Premio a Trump, contiamo su di lui per raggiungere la libertà" | Ecco chi è

nobel pace 2025 mariaMaría Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025: chi è - A Oslo è stato annunciato il prestigioso riconoscimento: vince l’attivista venezuelana per i diritti umani. tg24.sky.it scrive

nobel pace 2025 mariaIl Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela - Il Nobel per la Pace 2025 va a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione nel Venezuela di Maduro. Da msn.com

