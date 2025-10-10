Nobel per la Pace 2025 a Maria Corina Machado | Dedico il Premio a Trump contiamo su di lui per raggiungere la libertà | Ecco chi è
Il Comitato norvegese insignisce la leader dell'opposizione venezuelana per "tenere accesa la fiamma della democrazia" sotto il regime di Maduro. L'attacco della Casa Bianca: "Anteposta la politica alla pace". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: nobel - pace
Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro
Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza
Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto
Il Nobel per la Pace è stato assegnato all’attivista venezuelana María Corina #Machado. “Il premio per il suo instancabile lavoro nel promuovere i diritti democratici del popolo venezuelano” ha affermato il Comitato nel suo annuncio. Sull’ipotesi del premio a Tr - facebook.com Vai su Facebook
#Nobel per la #Pace. Secco commento della Casa Bianca: "È stata anteposta la politica alla pace", scrive su X il direttore della comunicazione, Cheung. "Non ci sarà mai nessuno come #Trump in grado di spostare le montagne con la sola forza della volontà - X Vai su X
María Corina Machado vince il Premio Nobel per la Pace 2025: chi è - A Oslo è stato annunciato il prestigioso riconoscimento: vince l’attivista venezuelana per i diritti umani. tg24.sky.it scrive
Il Nobel per la Pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela - Il Nobel per la Pace 2025 va a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione nel Venezuela di Maduro. Da msn.com