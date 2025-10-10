Nobel per la Letteratura all' apocalittico Krasznahorkai

«Maestro dell’Apocalisse» lo ha definito Susan Sontang ed oggi l’Accademia di Svezia gli ha assegnato il premio Nobel per la Letteratura 2025 «per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte». L’ungherese László Krasznahorkai nei suoi libri, segnati dal vuoto e dalle attese, sospensioni e ritorni e le dilanianti tensioni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

