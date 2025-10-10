Nobel per la Letteratura 2025 premio a Krasznahorkai | viaggio attraverso le sue opere

“Ha scritto e creato un’opera eccezionale dopo l’altra. E ora scopriamo che il corpus della sua opera, a quarant’anni dalla pubblicazione del suo primo romanzo e dopo quasi mezzo secolo di pura eccellenza, è davvero encomiabile”. Steve Sem-Sandberg, membro del comitato Nobel commenta le opere dello scrittore ungherese László Krasznahorkai vincitore del Premio Nobel per la letteratura per la sua “opera avvincente e visionaria che, in mezzo al terrore apocalittico, riafferma il potere dell’arte”. Diverse opere, tra cui i romanzi di esordio, “Satantango” e “La malinconia della resistenza”, sono state trasformate in film dal regista ungherese Béla Tarr. 🔗 Leggi su Lapresse.it

