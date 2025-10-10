Nobel per la Fisica | c’è un pezzo di Napoli nella rivoluzione quantistica di Clarke Devoret e Martinis

di Marco Milano Anche Napoli nel Premio Nobel per la Fisica 2025. Il prestigioso riconoscimento che è stato assegnato a John Clarke, Michel Devoret e John Martinis per le loro ricerche pionieristiche che hanno dimostrato come i fenomeni quantistici possano manifestarsi in circuiti superconduttori macroscopici, aprendo la strada a tecnologie rivoluzionarie come il calcolo quantistico ha un forte legame con Napoli, culla di una comunità scientifica che ha contribuito in modo significativo a questo campo di studi. “Per noi questo Nobel ha anche il profumo di Napoli – hanno detto il professore Paolo Silvestrini dell’Università della Campania “L. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

