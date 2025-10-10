Nobel Pace la prima reazione della Machado | Sono sotto shock
"Sono sotto shock, non ci posso credere": questa la prima reazione della politica e attivista venezuelana Maria Corina Machado alla notizia del premio Nobel per la Pace 2025. Le parole sono state pronunciate nel corso della telefonata all'ex diplomatico Edmundo Gonzalez Urrutia, il quale aveva rivendicato la vittoria delle ultime presidenziali in Venezuela contro l'attuale presidente Nicolas Maduro. "Cos'è questa cosa? Non ci posso credere", ha proseguito la Premio Nobel per la Pace, con Urrutia che le ha risposto "Anche noi siamo sotto shock per la gioia". Urrutia ha poi pubblicato il video su X. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: nobel - pace
Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro
Il figlio della premio Nobel per la pace a Monza
Trump vuole il Nobel per la Pace, ma un qualsiasi contentino lo farebbe star quieto
Nobel per la Pace a Maria Corina Machado: la leader dell’opposizione venezuelana ha reagito così alla telefonata dell’Istituto Nobel che le ha comunicato il prestigioso riconoscimento, poco prima dell'annuncio ufficiale: "È un premio per un intero movimento” - facebook.com Vai su Facebook
1/2 E quindi vince il premio Nobel per la PACE colei che da tempo invoca un’invasione militare statunitense in Venezuela, tace sulle pratiche persecutorie di Trump contro i connazionali ed esulta per gli omicidi extragiudiziali eseguiti su presunti Narcos sempr - X Vai su X
Niente Nobel per la Pace 2025 a Donald Trump, la reazione di Salvini e Tajani dopo il flop del presidente Usa - Il commento di Antonio Tajani e la proposta di Matteo Salvini al mancato ottenimento per Trump del Nobel per la Pace 2025 che avrebbe meritato ... Segnala virgilio.it
Il Nobel per la Pace 2025 va a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione venezuelana - Attivista per i diritti democratici, è stata definita un esempio di coraggio civile. Si legge su rtl.it