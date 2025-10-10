Nobel Pace la prima reazione della Machado | Sono sotto shock

"Sono sotto shock, non ci posso credere": questa la prima reazione della politica e attivista venezuelana Maria Corina Machado alla notizia del premio Nobel per la Pace 2025. Le parole sono state pronunciate nel corso della telefonata all'ex diplomatico Edmundo Gonzalez Urrutia, il quale aveva rivendicato la vittoria delle ultime presidenziali in Venezuela contro l'attuale presidente Nicolas Maduro. "Cos'è questa cosa? Non ci posso credere", ha proseguito la Premio Nobel per la Pace, con Urrutia che le ha risposto "Anche noi siamo sotto shock per la gioia". Urrutia ha poi pubblicato il video su X. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

