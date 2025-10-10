Nobel Pace 2025 a Maria Corina Machado

11.06 Il Premio Nobel per la Pace è stato assegnato alla leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado. Lo ha annunciato il comitato Nobel norvegese durante la cerimonia a Oslo. Premiata una "coraggiosa e impegnata paladina della pace", "una donna che mantiene accesa la fiamma della democrazia in mezzo a un'oscurità crescente". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

