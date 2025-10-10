Nobel negato scenata alla Casa Bianca | Trump escluso e parte il teatrino delle accuse
La Casa Bianca ha reagito con durezza all’assegnazione del premio Nobel per la pace 2025 a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, dopo che Donald Trump era stato tra i candidati più discussi della competizione. Steven Cheung, direttore delle comunicazioni dell’amministrazione americana, ha pubblicato un post su X in cui ha accusato il Comitato norvegese di anteporre delle considerazioni politiche agli obiettivi di pace. “Il presidente Trump continuerà a stringere accordi di pace in tutto il mondo, a porre fine alle guerre e a salvare vite umane”, ha scritto Cheung nel messaggio che ha scatenato polemiche internazionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it
In questa notizia si parla di: nobel - negato
Filomena Nitti, il Nobel negato: la scienziata che il mondo ignorò
Vola il tempo, purtroppo…Addio caro settembre 2025, grata per l’attenzione al mio “Filomena Nitti e il Nobel negato” (Rubbettino editore). E’ la vicenda reale di una donna tenace tra passioni, scienza, famiglia, successi inserita nella storia del suo tempo: il s - facebook.com Vai su Facebook
Nobel per la Pace 2025 negato a Donald Trump, ora la Norvegia teme la vendetta: "Oslo sia pronta a tutto" - Dopo che il Nobel per la Pace 2025 è andato a Maria Corina Machado, la Norvegia teme ritorsioni da parte di Donald Trump, rimasto furioso per l’esclusione ... Lo riporta virgilio.it