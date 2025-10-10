Nobel negato scenata alla Casa Bianca | Trump escluso e parte il teatrino delle accuse

La Casa Bianca ha reagito con durezza all’assegnazione del premio Nobel per la pace 2025 a Maria Corina Machado, leader dell’opposizione venezuelana, dopo che Donald Trump era stato tra i candidati più discussi della competizione. Steven Cheung, direttore delle comunicazioni dell’amministrazione americana, ha pubblicato un post su X in cui ha accusato il Comitato norvegese di anteporre delle considerazioni politiche agli obiettivi di pace. “Il presidente Trump continuerà a stringere accordi di pace in tutto il mondo, a porre fine alle guerre e a salvare vite umane”, ha scritto Cheung nel messaggio che ha scatenato polemiche internazionali. 🔗 Leggi su Cultweb.it

