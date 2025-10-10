Nobel Istituto Friedman | Premio a Machado è inno alla libertà
Anche L'Istituto Milton Friedman Institute commenta positivamente l'assegnazione del Nobel per la pace a Marìa Corina Machado. "Il Premio Nobel per la Pace a María Corina Machado è meritatissimo: una grande notizia che riporta l’attenzione sul Venezuela", ha osservato Alessandro Bertoldi, direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman Institute. "Un inno alla libertà - ha aggiunto - che riconosce la battaglia di una grande Donna e di un Popolo che soffre da troppo tempo a causa di una violenta dittatura comunista, la cui fine si avvicina anche grazie a segnali come questo". Bertoldi ha concluso: "Il nostro Istituto, da sempre al fianco del Popolo venezuelano, non poteva auspicare di meglio, proseguirà instancabilmente la comune battaglia fino alla vittoria della democrazia e della libertà nel Paese". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
