Nobel | Bergamini ' riconoscimento meritato FI ha sempre sostenuto impegno Machado'

Roma, 10 ott. (Adnkronos) - "Maria Corina Machado è il miglior Nobel possibile. Un riconoscimento pieno e meritato, per una donna che lotta contro un regime efferato, quello di Nicolas Maduro in Venezuela. Machado ha caricato su se stessa la sfida della promozione della democrazia al cospetto di una dittatura ferocissima. Forza Italia ha da sempre sostenuto l'impegno di Maria Corina e di tutti i dissidenti, raccogliendone la voce e le iniziative, promuovendone le istanze sia nel Paese che in Europa. Ci auguriamo che questo premio possa rilanciare in modo sostanziale l'attenzione della comunità internazionale verso le condizioni di un popolo la cui libertà è da anni negata e calpestata". 🔗 Leggi su Iltempo.it

