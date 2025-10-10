Nobel a Machado la Casa Bianca | Scelta politica Trump a gennaio | Attivista che esprime la volontà del popolo

“ Antepongono la politica alla pace”. Questa l’accusa degli USA al comitato svedese dopo l’assegnazione del Nobel a Maria Corina Machado, oppositrice di Nicolas Maduro in Venezuela. Lo ha scritto su X Steven Cheung, direttore della comunicazione della Casa Bianca, sottolineando che “il presidente Trump continuerà a stringere accordi di pace, a porre fine alle guerre e a salvare vite umane”. Un merito a cui si accompagna, si legge nel post, “ un cuore umanitario e non ci sarà mai nessuno come lui in grado di spostare montagne con la sola forza di volontà”. President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Nobel a Machado, la Casa Bianca: “Scelta politica”. Trump a gennaio: “Attivista che esprime la volontà del popolo”

In questa notizia si parla di: nobel - machado

