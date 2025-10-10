Nobel a Machado Casa Bianca | ‘anteposta la politica alla pace’

Imolaoggi.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ROMA, 10 OTT – “Il presidente Trump continuerà a stringere accordi di pace in tutto il mondo, a porre fine alle guerre e a salvare vite umane”: lo ha affermato Steven Cheung, direttore delle comunicazioni della Casa Bianca, in un post su X in risposta alla notizia che Maria Corina Machado ha vinto il premio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

nobel a machado casa bianca 8216anteposta la politica alla pace8217

© Imolaoggi.it - Nobel a Machado, Casa Bianca: ‘anteposta la politica alla pace’

In questa notizia si parla di: nobel - machado

Il Nobel per la pace a Maria Corina Machado, leader dell'opposizione in Venezuela

María Corina Machado ha vinto il Premio Nobel per la Pace

A Maria Corina Machado il premio Nobel per la Pace

nobel machado casa biancaNobel a Machado, la Casa Bianca: “Scelta politica”. Trump a gennaio: “Attivista che esprime la volontà del popolo” - La politica venezuelana, leader della coalizione Piattaforma Unitaria (in spagnolo Plataforma Unitaria, PU), di orientamento l iberaldemocratico e anti- Segnala ilfattoquotidiano.it

Trump, il comunicato della Casa Bianca dopo il Nobel per la Pace: "Il presidente continuerà a porre fine a guerre e salvare vite umane" - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "continuerà a stringere accordi di pace, porre fine alle guerre e salvare vite umane". Secondo tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Nobel Machado Casa Bianca