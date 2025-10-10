Nobel 4 Trump la scritta fatta comparire su un campo da un contadino israeliano
Un contadino israeliano ha tracciato in un campo di grano, vicino a Tel Aviv, la scritta gigante “NOBEL 4 TRUMP”, visibile anche dai satelliti. Il gesto è un omaggio al presidente USA, che l’agricoltore considera meritevole del Nobel per la Pace per il suo impegno nel conflitto tra Israele e Hamas. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
