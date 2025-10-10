No nessuno è stato accettato o salvato da un branco di lupi | le immagini virali delle foto trappole fatte con l'IA

Fanpage.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due scatti "catturati" dalle foto trappole, quella di un Chihuahua in mezzo ai lupi e l'altra di un bambino accompagnato a casa dal branco, hanno avuto milioni di condivisioni. Si tratta di fake creati con l'IA per ottenere clic e nella trappola, in realtà, ci sono caduti in tanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stato - accettato

Doni: «Sapevo che quelli del Piacenza vendevano le partite e l’ho accettato. Sono stato uno stupido»

Netanyahu: "Nel colloquio con Trump non ho accettato uno Stato di Palestina | Le truppe restano nella maggior parte di Gaza"

Netanyahu: "Nel colloquio con Trump non ho accettato uno Stato di Palestina" | Turchia: "se necessario daremo assistenza alla Flotilla"

Cerca Video su questo argomento: No 232 Stato Accettato