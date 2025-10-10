No al quadruplicamento ferroviario cittadini e tecnici | sì a progetto alternativo

E' stata pubblicata la petizione online a sostegno della richiesta di revisione del progetto di quadruplicamento ferroviario Bologna-Castel Bolognese. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - No al quadruplicamento ferroviario, cittadini e tecnici: sì a progetto alternativo

In questa notizia si parla di: quadruplicamento - ferroviario

Relazione RFI su Quadruplicamento ferroviario Bologna-Castel Bolognese: preoccupazioni forti

Quadruplicamento ferroviario Bologna-Castel Bolognese: decisioni già prese, territorio ignorato

Ieri ho preso parte all'inaugurazione di due nuovi binari che costituiscono il quadruplicamento tra le stazioni di Genova Voltri e Genova Sampierdarena, nell’ambito del progetto unico Nodo ferroviario di Genova/Terzo Valico dei Giovi. Si tratta di lavori essenzi - facebook.com Vai su Facebook

Si è tenuta oggi l’apertura ufficiale del quadruplicamento ferroviario della tratta Genova Voltri – Genova Sampierdarena, parte integrante del progetto unico Nodo di Genova/Terzo Valico dei Giovi - X Vai su X

Quadruplicamento Sampierdarena-Voltri, il viaggio inaugurale: ecco i treni - Bucci: "Rivedremo contratto di servizio con Trenitalia per garantire un servizio simile alla metropolitana con le stesse frequenze, le stesse velocità e le stesse fermate" ... Scrive primocanale.it

Quadruplicamento linea ferroviaria Bologna-Castel Bolognese: cos'è, i tre possibili tracciati e le proteste di cittadini e agricoltori - Tre possibili tracciati, viadotti più o meno alti e una coppia di binari in aggiunta ai due esistenti nel tracciato Bologna- Secondo corrieredibologna.corriere.it