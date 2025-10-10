NKD apre a Valmadrera | il colosso tedesco della moda sbarca nell' ex sede Sigma

Leccotoday.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Valmadrera si prepara ad accogliere NKD, il gigante tedesco dell'abbigliamento e degli accessori per la casa. La catena internazionale aprirà un nuovo punto vendita nella storica sede del supermercato Sigma su corso Promessi Sposi, dopo il trasferimento di quest'ultimo nella nuova struttura. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: apre - valmadrera

Valmadrera, apre il nuovo supermercato Sigma nell'ex area Calvasina

Valmadrera, apre il nuovo supermercato Sigma nell'ex area Calvasina

NKD apre a Valmadrera: il colosso tedesco della moda sbarca nell'ex sede Sigma - 200 punti vendita in Europa sceglie corso Promessi Sposi per il nuovo negozio lecchese. Come scrive leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Nkd Apre Valmadrera Colosso