Nikita Land riparte | Circo Nero Italia accende Grumello il 10-11 ottobre
Un debutto che promette scintille: gli artisti di Circo Nero Italia accendono l’inaugurazione di Nikita Land a Grumello (Bergamo) con performance ad alto impatto emotivo, guidati dal fiorentino Duccio Cantini. Un weekend che unisce ritmo, creatività e vicinanza al pubblico. Il weekend di apertura a Grumello Il grande club bergamasco sceglie di ripartire puntando sulla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: nikita - land
Nikita è una dolcissima derivata pit bull (taglia media) nata nel 2019. Non conosciamo la sua storia prima dell’ingresso in canile ma in questi mesi ha dimostrato di essere una cagnolina caratterialmente molto equilibrata, che adora giocare e, da buon pit, è mo - facebook.com Vai su Facebook
IL 10 E L'11/10 GLI SCATENATI ARTISTI DI CIRCO NERO ITALIA ALL'INAUGURAZIONE DI NIKITA LAND - BERGAMO - Gli scatenati artisti di Circo Nero Italia regalano le loro super performance al weekend di apertura di Nikita Land di Grumello (Bergamo). Secondo lombardiapress.it