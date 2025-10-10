Nikita Land riparte | Circo Nero Italia accende Grumello il 10-11 ottobre

Sbircialanotizia.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un debutto che promette scintille: gli artisti di Circo Nero Italia accendono l’inaugurazione di Nikita Land a Grumello (Bergamo) con performance ad alto impatto emotivo, guidati dal fiorentino Duccio Cantini. Un weekend che unisce ritmo, creatività e vicinanza al pubblico. Il weekend di apertura a Grumello Il grande club bergamasco sceglie di ripartire puntando sulla . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

nikita land riparte circo nero italia accende grumello il 10 11 ottobre

© Sbircialanotizia.it - Nikita Land riparte: Circo Nero Italia accende Grumello il 10-11 ottobre

In questa notizia si parla di: nikita - land

nikita land riparte circoIL 10 E L'11/10 GLI SCATENATI ARTISTI DI CIRCO NERO ITALIA ALL'INAUGURAZIONE DI NIKITA LAND - BERGAMO - Gli scatenati artisti di Circo Nero Italia regalano le loro super performance al weekend di apertura di Nikita Land di Grumello (Bergamo). Secondo lombardiapress.it

Cerca Video su questo argomento: Nikita Land Riparte Circo