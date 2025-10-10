Niente treni tra Novara e Domodossola la domenica

Niente treni la domenica sulla Novara-Domodossola.Trenitalia informa che durante le domeniche di ottobre, il 12, il 19 e il 26 e successivamente il 23 e 30 novembre, la linea ferroviaria sarà interrotta per consentire attività preparatorie all’installazione del nuovo Apparato centrale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

