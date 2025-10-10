Niente treni tra Novara e Domodossola la domenica

Niente treni la domenica sulla Novara-Domodossola.Trenitalia informa che durante le domeniche di ottobre, il 12, il 19 e il 26 e successivamente il 23 e 30 novembre, la linea ferroviaria sarà interrotta per consentire attività preparatorie all’installazione del nuovo Apparato centrale. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: treni - novara

Lavori tra Novara, Arona e Domodossola: niente treni per 5 giorni

Caos treni: galleria forata, ancora disagi sulla linea per Malpensa e Novara, ritardi e cancellazioni

Novara24. . Treni, nel fine settimana lavori tra Novara e Vercelli- previste modifiche - facebook.com Vai su Facebook

Ferrovie: Lavori tra Novara e Vercelli, modifiche ai treni - X Vai su X

Trenta ore senza treni nel fine settimana sulla Milano-Domodossola per i lavori tra Rho e Gallarate - Per consentire l'operatività dei cantieri, la circolazione subirà modifiche sostanziali con la sospensione del traffico ferroviario tra le due stazioni. Scrive varesenews.it

Weekend di caos sui treni tra Novara e Vercelli: linee tagliate, bus sostitutivi e Intercity deviati - Trenitalia ha annunciato che sabato 11 e domenica 12 ottobre la circolazione dei treni subirà modifiche per consentire interventi di ... Riporta giornalelavoce.it