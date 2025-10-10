Niente Nobel a Trump presidente Comitato | Ogni anno riceviamo migliaia di lettere nostra stanza piena di coraggio

(Adnkronos) – "Basiamo le nostre decisioni unicamente sul lavoro e la volontà di Alfred Nobel". Così il presidente del Comitato del Nobel per la Pace, Jorgen Watne Frydnes, ha risposto alla domanda di un giornalista sulle richieste avanzate da Donald Trump negli ultimi mesi per ottenere il prestigioso riconoscimento che oggi è stato assegnato a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com