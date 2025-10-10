Niente Nobel a Trump presidente Comitato | Ogni anno riceviamo migliaia di lettere nostra stanza piena di coraggio

Periodicodaily.com | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Basiamo le nostre decisioni unicamente sul lavoro e la volontà di Alfred Nobel". Così il presidente del Comitato del Nobel per la Pace, Jorgen Watne Frydnes, ha risposto alla domanda di un giornalista sulle richieste avanzate da Donald Trump negli ultimi mesi per ottenere il prestigioso riconoscimento che oggi è stato assegnato a . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: nobel - trump

Gaza, Trump: “Accordo molto vicino”. E le famiglie degli ostaggi propongono il tycoon per il Nobel

Nobel per la Pace 2025, Trump torna a sperarci: chi è a favore e chi contro

Trump incassa il successo, pretende il Nobel come Obama. L’americanista: con Putin sarà diverso

nobel trump presidente comitatoNiente Nobel a Trump, presidente Comitato: "Ogni anno riceviamo migliaia di lettere, nostra stanza piena di coraggio" - Così il presidente del Comitato del Nobel per la Pace, Jorgen Watne Frydnes, ha risposto alla domanda di un giornali ... Secondo adnkronos.com

nobel trump presidente comitatoNo, Trump non vincerà il Nobel per la pace (e la Norvegia trema) - E più o meno tutti si aspettano la reazione piccata del Presidente Usa: potrebbe persino punire la Norvegia con nuovi dazi ... Da dire.it

Cerca Video su questo argomento: Nobel Trump Presidente Comitato