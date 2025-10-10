Nicole Kidman dopo il divorzio da Keith Urban | Ecco come sopravvivere ai momenti più devastanti della vita

La star premio Oscar ha fornito dei consigli ai fan sui periodi complicati della vita proprio nella fase in cui ha annunciato la separazione dal marito. Lo scorso mese è stato annunciata ufficialmente la separazione tra Nicole Kidman e il marito, il cantante country Keith Urban, dopo 19 anni di matrimonio. Kidman nei documenti per il divorzio ha sottolineato le differenze inconciliabili come motivazione per la decisione di mettersi alle spalle il matrimonio con Urban. Il consiglio di Nicole Kidman per superare i momenti difficili della vita Nonostante non abbia ancora commentato pubblicamente la notizia della separazione da Urban, su Harper's Bazaar è stata pubblicata un'intervista all'attrice in occasione di un evento riguardo al marchio di bellezza Clé de Peau. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

