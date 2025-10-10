Nico Paz tornerà al Real Madrid? Questo indizio lo fa capire chiaramente
Nico Paz tornerà davvero a vestire la casacca del Real Madrid? Trapelato un indizio che lo fa capire chiaramente Nico Paz sta traghettando il Como verso partite e risultati che la formazione lariana non si sarebbe, forse, aspettata. Il giovane talento argentino ex Real Madrid è arrivato in Serie A circondato da un alone di attesa e, soprattutto, curiosità. Giovanissimo, ma dalla bravura che emerge a ogni pallone toccato, il profilo che si è delineato nel corso del tempo. La maglia del Real Madrid è molto pesante e porta sempre con sé delle aspettative altrettanto alte. Nico Paz non ha affatto disatteso le aspettative, è invece stato – ed è tutt’ora – protagonista di una crescita costante che in futuro lo vedrà ancora migliorare. 🔗 Leggi su Rompipallone.it
