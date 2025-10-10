Nettuno uomo investito dopo una lite fuori dal bar

Nettuno, 10 ottobre 2025 – Paura questa mattina in via San Giacomo, all’altezza dell’area verde Alfredo Mercuri. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Clandestino, intorno alle 8.30, due uomini avrebbero iniziato a discutere animatamente davanti a un bar. Prima gli insulti, poi le minacce, fino a quando uno dei due sarebbe passato dalle parole ai fatti. L’uomo dunque sarebbe bordo della sua macchina e, dopo aver accelerato, ha investito il rivale, provocandogli gravi ferite. Subito dopo si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. I presenti hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le indagini per rintracciare il conducente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it