Nettuno uomo investito dopo una lite fuori dal bar
Nettuno, 10 ottobre 2025 – Paura questa mattina in via San Giacomo, all’altezza dell’area verde Alfredo Mercuri. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Clandestino, intorno alle 8.30, due uomini avrebbero iniziato a discutere animatamente davanti a un bar. Prima gli insulti, poi le minacce, fino a quando uno dei due sarebbe passato dalle parole ai fatti. L’uomo dunque sarebbe bordo della sua macchina e, dopo aver accelerato, ha investito il rivale, provocandogli gravi ferite. Subito dopo si è allontanato, facendo perdere le proprie tracce. I presenti hanno allertato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e avviato le indagini per rintracciare il conducente. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
In questa notizia si parla di: nettuno - uomo
Scontro tra auto e moto a Nettuno: morto un uomo di 60 anni
Violenta aggressione ai danni della ex che finisce in ospedale. Uomo di 60 anni arrestato dai carabinieri a Nettuno
Schianto tra due auto a Nettuno in via Santa Maria Goretti: morto un uomo
L’iconico scarponcino @timberland disponibile in store uomo/donna in diverse colorazioni. #pellinostore Terracina Nettuno Gaeta - facebook.com Vai su Facebook
Nettuno, uomo investito dopo una lite fuori dal bar - Nettuno, 10 ottobre 2025 – Paura questa mattina in via San Giacomo, all’altezza dell’area verde Alfredo Mercuri. Segnala ilfaroonline.it
Ottantunenne investito da un’auto a Quinto, morto dopo il ricovero al San Martino - Genova – Un uomo di 81 anni è stato investito da un’auto in via Angelo Gianelli, nella zona di Quinto, a Genova. Scrive ilsecoloxix.it