Netflix il colosso dello streaming trasmetterà la Champions League dal 2027?

Netflix potrebbe presto fare il suo ingresso nel mondo del calcio europeo. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, la piattaforma streaming starebbe preparando un’offerta per acquisire i diritti globali di trasmissione di una partita di Champions League per turno, a partire dalla stagione 202728. L’iniziativa rientra nella più ampia riorganizzazione dei contratti televisivi della UEFA, che punta a generare tra i 5 e i 6 miliardi di euro a stagione, in aumento rispetto agli attuali 4,4 miliardi. Il Times rivela che UEFA ed European Football Clubs (EFC) — la nuova denominazione dell’ex European Club Association (ECA) — stanno lavorando per rimodellare il sistema di vendita dei diritti televisivi delle competizioni europee. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it