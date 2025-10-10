Netanyahu | L’esercito israeliano rimarrà a Gaza fino al disarmo di Hamas

L’ esercito israeliano rimarrà a Gaza fino al completo disarmo di Hamas. Lo ha detto in conferenza stampa Benjamin Netanyahu. Poco prima, l’ Idf aveva annunciato di aver completato il ritiro nella Striscia come previsto dall’accordo siglato con il gruppo islamista: «Le truppe del Comando Meridionale sono dispiegate nell’area e continueranno a operare per eliminare qualsiasi minaccia immediata», ha spiegato il portavoce dell’esercito di Tel Aviv. Come stabilito dal piano Trump, l’Idf manterrà il controllo di circa il 53 per cento del territorio palestinese e non si ritirerà da Rafah, che Israele ritiene essere il punto di ingresso di armi per Hamas. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Netanyahu: «L’esercito israeliano rimarrà a Gaza fino al disarmo di Hamas»

