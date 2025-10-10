Netanyahu incontra Witkoff e Kushner e Ben Gvir li attacca | Voi fareste la pace con Hitler?

Xml2.corriere.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo la stampa israeliana, l'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente e il genero del presidente hanno partecipato alla riunione dei ministri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

netanyahu incontra witkoff kushnerNetanyahu incontra Witkoff e Kushner, Ben Gvir li attacca: «Voi fareste la pace con Hitler» - Secondo la stampa israeliana, l'inviato di Donald Trump per il Medio Oriente e il genero del presidente hanno partecipato alla riunione dei ministri ... corriere.it scrive

netanyahu incontra witkoff kushnerGaza, Israele-Hamas c’è l’accordo: il governo Netanyahu dà l’ok dopo un vertice fiume. Trump: ostaggi liberi tra lunedì e martedì - L’IDF conferma di aver effettuato un attacco aereo nel quartiere di Sabra della città di Gaza questa sera, affermando che l’obiettivo era una cellula di membri di Hamas che “operavano vicino alle forz ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

