nessuno spazio gli antagonisti di livorno minacciano ancora salvini

Matteo Salvini è arrivato questa mattina a Livorno in visita al cantiere per la costruzione della futura Darsena Europa. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scelto di tornare nella città toscana dopo i disordini di pochi giorni fa, quando l'area antagonista ha cercato di impedire lo svolgimento del convegno della Lega e di Forza Italia a pochi giorni dal voto per le regionali. La visita di Salvini era previsto che iniziasse al mercato ma, a causa della minaccia di disordini, il ministro è stato costretto a modificare il suo itinerario, con la soddisfazione della Cgil. Ma, intanto, anche questa visita è partita sotto la "minaccia" delle frange antagoniste, che hanno promesso di contestare ancora il ministro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
