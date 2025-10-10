Nessuno spazio Gli antagonisti di Livorno minacciano ancora Salvini

Ilgiornale.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Matteo Salvini è arrivato questa mattina a Livorno in visita al cantiere per la costruzione della futura Darsena Europa. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha scelto di tornare nella città toscana dopo i disordini di pochi giorni fa, quando l'area antagonista ha cercato di impedire lo svolgimento del convegno della Lega e di Forza Italia a pochi giorni dal voto per le regionali. La visita di Salvini era previsto che iniziasse al mercato ma, a causa della minaccia di disordini, il ministro è stato costretto a modificare il suo itinerario, con la soddisfazione della Cgil. Ma, intanto, anche questa visita è partita sotto la "minaccia" delle frange antagoniste, che hanno promesso di contestare ancora il ministro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

nessuno spazio gli antagonisti di livorno minacciano ancora salvini

© Ilgiornale.it - "Nessuno spazio". Gli antagonisti di Livorno "minacciano" ancora Salvini

In questa notizia si parla di: spazio - antagonisti

spazio antagonisti livorno minacciano"Nessuno spazio". Gli antagonisti di Livorno "minacciano" ancora Salvini - Il ministro ha visitato la Darsena ma il clima antagonista in città è sempre più caldo: "Certe presenze non sono tollerate" ... Da ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Spazio Antagonisti Livorno Minacciano