Pensando a tutti i suoi soldi, Cristiano Ronaldo corre un rischio, ma ha anche due certezze: il rischio è quello di sbagliare a contare il numero esatto di zeri, le certezze sono che non gli basterà una vita intera per spenderli tutti e che con quello che ha guadagnato potrà mantenere un numero imprecisato di future generazioni, i figli dei figli dei figli dei suoi cinque figli. Il primo calciatore miliardario. Di record sul campo Cristiano Ronaldo ne ha battuti un'infinità, ma da oggi ne ha anche un altro, quello di essere il primo calciatore ad avere guadagnato oltre un miliardo di euro. Per la precisione, Bloomberg ha stimato che il patrimonio del campione portoghese è di 1,4 miliardi di dollari, circa 1,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nessuno guadagna tanto quanto Cristiano Ronaldo, neanche Messi e Mbappé