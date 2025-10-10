Nessuno guadagna tanto quanto Cristiano Ronaldo neanche Messi e Mbappé
Pensando a tutti i suoi soldi, Cristiano Ronaldo corre un rischio, ma ha anche due certezze: il rischio è quello di sbagliare a contare il numero esatto di zeri, le certezze sono che non gli basterà una vita intera per spenderli tutti e che con quello che ha guadagnato potrà mantenere un numero imprecisato di future generazioni, i figli dei figli dei figli dei suoi cinque figli. Il primo calciatore miliardario. Di record sul campo Cristiano Ronaldo ne ha battuti un'infinità, ma da oggi ne ha anche un altro, quello di essere il primo calciatore ad avere guadagnato oltre un miliardo di euro. Per la precisione, Bloomberg ha stimato che il patrimonio del campione portoghese è di 1,4 miliardi di dollari, circa 1,2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Costa quanto Koopmeiners, solo Vlahovic guadagna più di lui: Juve, ma davvero Kolo Muani vale tanto?
Cristiano Ronaldo è il primo calciatore a diventare miliardario - Il patrimonio netto di Cristiano Ronaldo ha superato gli 1,4 miliardi di dollari, secondo il Bloomberg Billionaires Index. Si legge su fortuneita.com
Cristiano Ronaldo è il primo calciatore a entrare nel club dei miliardari - Con un patrimonio di 1,4 miliardi, Cristiano Ronaldo è il primo calciatore della storia a diventare miliardario. wired.it scrive