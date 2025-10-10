Dopo oltre settecento giorni di carneficine, bombe e fame, per Gaza arriva un accordo, per Kiev no. Due giorni fa, l’otto ottobre scorso, mentre accanto a lui era seduto il primo ministro canadese Mark Carney, il presidente Trump ha detto della guerra in Ucraina: “Vado molto d’accordo con Putin e pensavo che sarebbe stata. Sono molto deluso da lui perché pensavo che sarebbe stata una questione facile da risolvere, ma si è rivelata forse più dura del Medio Oriente”. Dal Cremlino arrivano messaggi contrastanti. “Purtroppo, dobbiamo ammettere che il forte slancio di Anchorage a favore del raggiungimento di accordi si è in gran parte esaurito”: a dichiararlo – ricordando l’incontro sul tappeto rosso del 15 agosto scorso, quando i due numeri uno di Mosca e Washington si sono incontrati in Alaska – il viceministro degli Esteri, Sergei Ryabkov. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nessuna tregua: la Russia verso il ritiro dall'Accordo con gli Usa per gestione e smaltimento del plutonio