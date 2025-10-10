nessun processo ai ministri i franchi tiratori votano con la maggioranza

Si ferma il procedimento a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi (foto) e del sottosegretario Alfredo Mantovano per la vicenda del generale libico Osama Almasri, arrestato a Torino su mandato della Corte penale internazionale e poi rimpatriato in fretta in Libia. L’Aula della Camera infatti ha votato contro l’autorizzazione a procedere nei confronti dei tre esponenti del governo: per Nordio i sì alla relazione della Giunta, contraria all’autorizzazione, sono stati 251 e i no 117; per Piantedosi i sì sono stati 256 e i no 106; per Mantovano 252 sì e 112 no. E in tutti e tre i casi, i sì sono stati superiori al numero degli effettivamente presenti nel centrodestra, ovvero 242, e quindi secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, tra le opposizioni "ci sarebbero stati circa 15-20 franchi tiratori: avevamo calcolato di arrivare a 235 voti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

