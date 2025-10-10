Nessun processo ai ministri I franchi tiratori votano con la maggioranza
Si ferma il procedimento a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi (foto) e del sottosegretario Alfredo Mantovano per la vicenda del generale libico Osama Almasri, arrestato a Torino su mandato della Corte penale internazionale e poi rimpatriato in fretta in Libia. L’Aula della Camera infatti ha votato contro l’autorizzazione a procedere nei confronti dei tre esponenti del governo: per Nordio i sì alla relazione della Giunta, contraria all’autorizzazione, sono stati 251 e i no 117; per Piantedosi i sì sono stati 256 e i no 106; per Mantovano 252 sì e 112 no. E in tutti e tre i casi, i sì sono stati superiori al numero degli effettivamente presenti nel centrodestra, ovvero 242, e quindi secondo il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, tra le opposizioni "ci sarebbero stati circa 15-20 franchi tiratori: avevamo calcolato di arrivare a 235 voti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: nessun - processo
Inchiesta urbanistica Milano, in 6 a processo per il caso Park Towers | Marinoni non risponde al gip, "nessun sistema corruttivo"
Inchiesta urbanistica Milano, in sei a processo per il caso Park Towers | Marinoni non risponde al gip, "nessun sistema corruttivo"
Puff Daddy vuole annullare i verdetti di colpevolezza per un nuovo processo. Gli avvocati: “Nessun racket della prostituizione, erano tutti consenzienti”
Nelle Marche sconfitta netta ma nessun processo, serve più pragmatismo - Dario Nardella - X Vai su X
Una grandissima notizia. Ilaria Salis resterà libera, come è giusto che sia. E diciamolo chiaramente: Ilaria Salis non è fuggita dal processo in Ungheria, in quanto non c'è mai stato nessun processo democratico, nessuna accusa formale, neanche i nazisti malm - facebook.com Vai su Facebook
Nessun processo ai ministri. I franchi tiratori votano con la maggioranza - Si ferma il procedimento a carico dei ministri Carlo Nordio e Matteo Piantedosi (foto) e del sottosegretario Alfredo Mantovano ... Secondo quotidiano.net
Caso Almasri, la Camera nega il processo ai ministri. Caccia ai franchi tiratori nell'opposizione - Con tre distinte votazioni a scrutinio segreto, l’Aula della Camera ha respinto l’autorizzazione a procedere nei confronti dei mini ... Secondo tg.la7.it