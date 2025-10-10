News TV. L’annuncio di un’intesa tra Hamas e Israele sul piano di pace per Gaza, promosso dal presidente americano Donald Trump, ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale. Mentre numerosi osservatori hanno accolto la notizia come un passo avanti verso la fine delle ostilità, alcune voci autorevoli hanno espresso riserve significative circa la reale portata dell’accordo. Tra queste, quella di Giovanni Floris, intervenuto a Otto e mezzo su La7, che ha sollevato interrogativi sull’effettiva natura dell’intesa, invitando a non definirla prematuramente come “storica”. Nel corso della trasmissione, Floris ha dichiarato: “ Questo lo dirà la storia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Nessun accordo di pace”. Floris lo dice in diretta: cala il gelo in studio dalla Gruber