Nessun accordo di pace Floris lo dice in diretta | cala il gelo in studio dalla Gruber
News TV. L’annuncio di un’intesa tra Hamas e Israele sul piano di pace per Gaza, promosso dal presidente americano Donald Trump, ha suscitato reazioni contrastanti a livello internazionale. Mentre numerosi osservatori hanno accolto la notizia come un passo avanti verso la fine delle ostilità, alcune voci autorevoli hanno espresso riserve significative circa la reale portata dell’accordo. Tra queste, quella di Giovanni Floris, intervenuto a Otto e mezzo su La7, che ha sollevato interrogativi sull’effettiva natura dell’intesa, invitando a non definirla prematuramente come “storica”. Nel corso della trasmissione, Floris ha dichiarato: “ Questo lo dirà la storia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
In questa notizia si parla di: nessun - accordo
Fedez-Ferragni, ufficiale il divorzio congiunto: nessun assegno di mantenimento per i figli né per Chiara. Cosa prevede l'accordo
Negoziati Russia-Ucraina: accordo a Istanbul per scambio di prigionieri. Ma nessun progresso sul cessate il fuoco
Trump: “Nessun accordo sull’Ucraina ma ci sono progressi”. Putin: “Tra noi c'è intesa, partiamo di qui ma l'Ue non ci ostacoli”. E lo invita a Mosca
Il bilancio dell'unica consigliera regionale eletta tra le fila del Movimento 5 Stelle in Calabria che ha incassato 7165 preferenze «senza nessun accordo elettorale, senza alcun apparato alle spalle, nessuno sponsor» - facebook.com Vai su Facebook
Nessun paese europeo è stato coinvolto nell’accordo in Medio Oriente. Tanto contiamo: zero, niente. Ma parliamo tanto e abbiamo l’Eurovision - X Vai su X
Otto e mezzo, “nessun accordo di pace”. Da Floris la bocciatura per Trump e il governo italiano - Mentre il mondo festeggia l'accordo tra Hamas e Israele sul piano di pace per Gaza proposto dal presidente americano Donald Trump, ... Segnala iltempo.it