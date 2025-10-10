Neonati morti nell’armadio spuntano le chat shock | Sapeva tutto Cosa cercano adesso
Una vicenda che getta un’ombra inquietante sulla città di Reggio Calabria e che ha scosso profondamente l’opinione pubblica: l’arresto di una ragazza di 25 anni con l’accusa di aver ucciso e nascosto i corpi di due neonati nell’armadio della sua abitazione. Il macabro ritrovamento risale al luglio dello scorso anno, ma i dettagli emersi dalle chat rinvenute sui suoi dispositivi dalla polizia aggiungono strati di angoscia e rivelano una consapevolezza della gravidanza che la giovane aveva ostinatamente negato. Le conversazioni digitali non solo incastrano l’accusata per i fatti noti, ma hanno anche fatto nascere il terribile sospetto della presenza di un terzo neonato precedente, i cui resti sono ora attivamente ricercati, e hanno condotto all’iscrizione nel registro degli indagati del fidanzato della ragazza con l’accusa di favoreggiamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: neonati - morti
Ecuador,12 neonati morti: indagano i Pm
Ecuador, aperta inchiesta su 12 neonati morti in ospedale
Batterio in ospedale a Bolzano, morti due neonati prematuri
Reggio Calabria, neonati morti nell'armadio: la madre ai domiciliari. Forse un terzo caso - X Vai su X
Neonati morti nell'armadio. Arresti domiciliari per la giovane mamma Leggi la notizia https://www.reggiotv.it/notizie/attualita/117165/neonati-morti-nellarmadio-arresti-domiciliari-per-la-giovane-mamma - facebook.com Vai su Facebook
Foto di uno dei neonati morti mostrata durante il processo: Chiara Petrolini esce dall’aula - E’ successo durante il processo presso la Corte di Assise di Parma: la giovane mamma è accusata di aver ucciso i due figli e di averli sepolti nel giardino della casa di Vignale di Traversetolo. Secondo ilrestodelcarlino.it
Gemellini dati per morti e spariti a Cutro, 55 anni dopo aperta l’inchiesta sui neonati rubati - Al momento si tratta di un’indagine solo conoscitiva che non vede indagati ma volta ad accertare se effettivamente in quegli anni ci fosse una pratica di sottrazione di neonati dagli ospedali da ... Segnala fanpage.it