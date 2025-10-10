Una vicenda che getta un’ombra inquietante sulla città di Reggio Calabria e che ha scosso profondamente l’opinione pubblica: l’arresto di una ragazza di 25 anni con l’accusa di aver ucciso e nascosto i corpi di due neonati nell’armadio della sua abitazione. Il macabro ritrovamento risale al luglio dello scorso anno, ma i dettagli emersi dalle chat rinvenute sui suoi dispositivi dalla polizia aggiungono strati di angoscia e rivelano una consapevolezza della gravidanza che la giovane aveva ostinatamente negato. Le conversazioni digitali non solo incastrano l’accusata per i fatti noti, ma hanno anche fatto nascere il terribile sospetto della presenza di un terzo neonato precedente, i cui resti sono ora attivamente ricercati, e hanno condotto all’iscrizione nel registro degli indagati del fidanzato della ragazza con l’accusa di favoreggiamento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Neonati morti nell'armadio, spuntano le chat shock: "Sapeva tutto". Cosa cercano adesso