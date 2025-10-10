Neonati morti nell’armadio le chat della 25enne col fidanzato | Non abbiamo soldi e non viviamo insieme

Le chat, rinvenute dalla polizia sui dispositivi della 25enne di Reggio Calabria, hanno accertato che lei sapeva bene della gravidanza nonostante abbia negato. Le conversazioni hanno fatto nascere anche il sospetto della presenza di un terzo neonato e un possibile coinvolgimento del fidanzato che sapeva della gravidanza e per questo ora indagato per favoreggiamento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

