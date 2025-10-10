Neonati morti e nascosti nell' armadio i genitori della donna erano sconvolti e all' oscuro di tutto

La comunità di Pellaro, nel Reggino, è stata sconvolta dalla tragica scoperta fatta in una abitazione locale: i corpi senza vita di due neonati, nascosti in un armadio, hanno portato.

