Neonati morti e nascosti nell' armadio i genitori della donna erano sconvolti e all' oscuro di tutto

Leggo.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Pellaro, nel Reggino, è stata sconvolta dalla tragica scoperta fatta in una abitazione locale: i corpi senza vita di due neonati, nascosti in un armadio, hanno portato. 🔗 Leggi su Leggo.it

Neonati morti e nascosti nell'armadio, i genitori della donna «erano sconvolti e all'oscuro di tutto»

neonati morti nascosti nellReggio Calabria, gemellini neonati trovati morti nell’armadio: arrestata la madre - Secondo le indagini, la 25enne aveva partorito da sola in casa, senza confidare a nessuno la sua gravidanza. Lo riporta vanityfair.it

