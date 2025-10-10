Nelle previsioni meteo della Catalogna spunta Alghero | polemica in Spagna
Su Tv3 “inglobata” la città sarda e anche parte del sud della Francia. E il partito popolare accusa: “Delirio espansionista”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Spunta Alghero in mappa Catalogna su previsioni meteo, polemica - "Il delirio separatista di TV3": con questo titolo l'online La Gaceta si fa eco delle polemiche in Spagna scaturite dall'iniziativa della tv pubblica della Catalogna TV3, che ha inserito la città sard ...
