Nelle previsioni meteo della Catalogna spunta Alghero | polemica in Spagna

Repubblica.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Su Tv3 “inglobata” la città sarda e anche parte del sud della Francia. E il partito popolare accusa: “Delirio espansionista”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Nelle previsioni meteo della Catalogna spunta Alghero: polemica in Spagna

previsioni meteo catalogna spuntaSpunta Alghero in mappa Catalogna su previsioni meteo, polemica - "Il delirio separatista di TV3": con questo titolo l'online La Gaceta si fa eco delle polemiche in Spagna scaturite dall'iniziativa della tv pubblica della Catalogna TV3, che ha inserito la città sard ... Si legge su ansa.it

