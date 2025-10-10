Nella Striscia si celebra la fortuna di essere vivi

«È tutto finito» ci scrivono da Gaza alle 6.30 del mattino. L’annuncio tanto atteso è arrivato: c’è un accordo, comincerà il cessate il fuoco. I palestinesi della Striscia sono scesi . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

nella striscia si celebra la fortuna di essere vivi

