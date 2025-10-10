Nella Bibbia non c’è traccia di quanto sta succedendo in Terra Santa nelle Centurie di Nostradamus lo stesso

Per scaramanzia è preferibile non spingersi troppo avanti nel tempo a commentare l’esito fausto di quanto, da tempo immemore, tormentava Israele. Si riferisce agli ospiti non graditi che non si decidevano a sloggiare da Gaza e dintorni.Sembrerebbe finalmente che stia per realizzarsi ciò che il mondo si stava augurando da tempo: il cessate il fuoco. Esso, appena iniziato, sarà solo un assaggio della pace, che prenderà forma alla fine completa delle ostilità, ben più lontana, tra Isrlaele e la sua parte indicata con il nome Palestina. Certo che un’impresa del genere ha dello straordinario, per alcuni del prodigioso. 🔗 Leggi su Ildenaro.it