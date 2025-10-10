Nel seminterrato un dormitorio clandestino | bagni stanze e stufa da incubo
Un controllo si è trasformato in un intervento d’urgenza per la polizia locale di Monza che all’interno di un magazzino nel quartiere San fruttuoso ha scovato un dormitorio abusivo e privo di qualsiasi norma igienica.I posti letto e l’impianto elettrico pericolanteL’intervento è stato effettuato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
In questa notizia si parla di: seminterrato - dormitorio
TOSCANO SASSARI PROPONE : L' appartamento si trova a Sassari, nel quartiere di Sassari 2, in via Floris. Si tratta di un immobile di circa 70 mq, categoria catastale C2, situato al secondo piano seminterrato di un edificio costruito nei primi anni 2000, dot - facebook.com Vai su Facebook