Nel Regno Unito in arrivo una regolamentazione più severa per Google

Quotidiano.net | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 10 ott. (askanews) - Il Regno Unito apre le porte a una regolamentazione più severa per la ricerca su Google. L'autorità britannica per la concorrenza apre questa strada per contrastare il predominio di Google nella ricerca online, con nuove misure mirate, incentrate sui giganti della tecnologia. L'Autorità britannica garante della concorrenza ha dichiarato di aver assegnato a Google lo "status di mercato strategico" (SMS) ai sensi di una legge entrata in vigore a gennaio, sottoponendolo a requisiti speciali, in una decisione a seguito di un'indagine durata nove mesi. L'autorità apre la strada a quelli che ha definito "interventi proporzionati e mirati" per garantire la competitività del mercato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

nel regno unito in arrivo una regolamentazione pi249 severa per google

© Quotidiano.net - Nel Regno Unito in arrivo una regolamentazione più severa per Google

In questa notizia si parla di: regno - unito

Il Regno Unito avvia una revisione per aumentare l’età pensionabile con la prospettiva di alzarla fino ai 70 anni

Itinerari gastronomici: un viaggio nei sapori del Regno Unito

Farage al Congresso Usa, 'Regno Unito come la Corea del Nord'

Regno Unito, l’ETA diventa obbligatoria. In arrivo anche nuove regole per chi transita senza uscire dall’aeroporto - Un viaggio a Londra, a Edimburgo, o in qualsiasi altra città del Regno Unito non è più come prima. Lo riporta ilmessaggero.it

Avio, nuovo contratto in arrivo dal Regno Unito. Ecco quanto vale - Il ministero della Difesa britannico ha ordinato altri sei sistemi missilistici di difesa terra- Lo riporta milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Regno Unito Arrivo Regolamentazione