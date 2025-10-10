Nel mese della sensibilizzazione sul tumore al seno la prevenzione cammina con Lilt

Nell'Ottobre Rosa, il mese della prevenzione dei tumori, la prevenzione si allaccia le scarpette e cammina sulle Mura estensi. Domenica 12, alle 9.30 prenderà il via la nona edizione della ‘Camminata Nastro Rosa’, camminata non competitiva promossa da Lilt con il sostegno dell'assessorato alle. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: mese - sensibilizzazione

Salute, per il Mese della consapevolezza del dolore torna la campagna di sensibilizzazione

Ospedali della Ciociaria illuminati di rosa, al via il mese della sensibilizzazione contro il tumore al seno

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione sul tumore al seno, una patologia che, se individuata precocemente, può essere affrontata con maggiori possibilità di successo. ? Durante questo mese, l’attenzione si concentra sull’importanza della preve - facebook.com Vai su Facebook

Ottobre è il mese dedicato alla sensibilizzazione e alla prevenzione del tumore al seno. Tra stile e cura del sé, si moltiplicano le iniziative rosa. - X Vai su X

Ottobre Rosa: tutte le iniziative a supporto della ricerca contro il tumore al seno. Ecco come fare per sostenere la causa - Ottobre è il mese dedicato alla salute femminile, con progetti di prevenzione, eventi solidali e campagne di sensibilizzazione per accompagnare le donne nel percorso di cura e rinascita ... Scrive vogue.it

Nel mese della sensibilizzazione sul tumore al seno, la prevenzione cammina sulle Mura con Lilt - Lo start alla camminata, di circa 8km sul circuito murario cittadino, scatterà domenica 12 ottobre alle 9. cronacacomune.it scrive