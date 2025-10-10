Nel dark web è comparso un messaggio preoccupante sui sistemi di sicurezza di Cisco

Alcuni criminali informatici hanno messo in vendita una chiave che consentirebbe di prendere il controllo di Cisco Fmc, il cervello di gestione della sicurezza informatica aziendale. Lo ha rintracciato Cyberoo. Cisco al momento non conferma né smentisce. 🔗 Leggi su Repubblica.it

Sul dark web è comparso un messaggio preoccupante sui sistemi di sicurezza di Cisco

