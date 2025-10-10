Nel cuore della Motor Valley emiliana oltre 900 motocicliste hanno trasformato un raduno in un' avventura collettiva che unisce motori e impegno riscrivendo l’immaginario biker al femminile

M olto più di un raduno e di una sfida tra centauri, il Ladies of Harley National Run 2025, che raduna ogni anno oltre 900 motocicliste da tutta Italia e dall’estero, oltre ad essere una parata di moto mitiche, è un’idea di sorellanza che attraversa piazze e paesi, ma soprattutto pregiudizi. L’evento, che si è tenuto tra Correggio e Reggio, ha trasformato così il cuore dell’Emilia in un crocevia di storie, cilindri e impegno sociale. Per alcuni giorni, il rombo delle Harley-Davidson ha risuonato come un inno all’energia e all’identità femminile su due ruote, celebrando un modo diverso di vivere la strada e la comunità. 🔗 Leggi su Iodonna.it

