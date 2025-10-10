Nel caldo massacrante di Shanghai Djokovic impartisce lezioni di resilienza ai più giovani Times

Ilnapolista.it | 10 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Times scrive di Dj0kovic il terribile trentottenne che potrebbe vincere il Master mille di Shanghai. Alcaraz non c’era proprio e Sinner si è ritirato. Scrive il Times: È un paradosso che Novak Djokovic, a 38 anni, abbia ritoccato il proprio record come giocatore più anziano a raggiungere una semifinale di un torneo Atp Masters 1000, e lo abbia fatto in un evento che finora è stato una vera e propria gara di sopravvivenza fisica. A Shanghai il caldo e l’umidità hanno messo a dura prova tutti. Molti giocatori sono apparsi esausti, piegati dalla fatica in condizioni climatiche particolarmente estreme per questo periodo dell’anno in Cina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

nel caldo massacrante di shanghai djokovic impartisce lezioni di resilienza ai pi249 giovani times

© Ilnapolista.it - Nel caldo massacrante di Shanghai, Djokovic impartisce lezioni di resilienza ai più giovani (Times)

In questa notizia si parla di: caldo - massacrante

caldo massacrante shanghai djokovicShanghai, il caldo estremo continua: Djokovic si mette in sciopero, nuovo attacco di Rune e l'ATP fa autogol - Masters 1000 Shanghai, l'emergenza caldo continua: Djokovic sciopera (ma fa filtrare il malumore), Rune attacca ancora e la stessa ATP pasticcia sul suo sito. Come scrive sport.virgilio.it

caldo massacrante shanghai djokovicATP Shanghai: Djokovic si piega al caldo ma non a Munar (e conquista un altro record). Sorpresa Vacherot - ATP | Novak Djokovic vince un match intensissimo: decisivo l'apporto della sua prima palla, che non lo ha abbandonato nei momenti più delicati. Si legge su ubitennis.com

Cerca Video su questo argomento: Caldo Massacrante Shanghai Djokovic