Il Times scrive di Dj0kovic il terribile trentottenne che potrebbe vincere il Master mille di Shanghai. Alcaraz non c’era proprio e Sinner si è ritirato. Scrive il Times: È un paradosso che Novak Djokovic, a 38 anni, abbia ritoccato il proprio record come giocatore più anziano a raggiungere una semifinale di un torneo Atp Masters 1000, e lo abbia fatto in un evento che finora è stato una vera e propria gara di sopravvivenza fisica. A Shanghai il caldo e l’umidità hanno messo a dura prova tutti. Molti giocatori sono apparsi esausti, piegati dalla fatica in condizioni climatiche particolarmente estreme per questo periodo dell’anno in Cina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Nel caldo massacrante di Shanghai, Djokovic impartisce lezioni di resilienza ai più giovani (Times)